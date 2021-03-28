Вайт після бою прийшов до Повєткіна в роздягальню і запропонував обмінятися трусами. Відео

Британський супертяж Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) після перемоги над Олександром Повєткіним (36-3-1, 25 КО) несподівано прийшов у роздягальню до російського боксера.

Вайт привітав Російського Витязя з народженням дитини і запропонував обмінятися боксерським екіпіруванням, в якому вони проводили бій.

"Вітаю, у тебе ж син народився? Я знаю, як це тренуватися і не бачити дітей. Я пам'ятаю, що до 4-х місяців я взагалі сина не бачив. Спасибі тобі за хороший бій. Коли ти переодягнешся, давай махнемося трусами? Я віддам тобі свої, а ти мені свої. Буде сувенір на пам'ять", – сказав британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за пояс тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) між Повєткіним і Вайтом завершився в 4-му раунді.

Пізніше було опубліковано відео нокауту, а також добірка найкращих моментів.

Раніше дружина Повєткіна своєю зовнішністю викликала бурхливе обговорення в Англії.