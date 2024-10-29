Менеджер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что в последние недели его клиент испытывал боли в спине и поэтому планирует обследоваться у врача на этой неделе. В тоже время Василий чувствует необходимость оставаться дома – быть рядом с семьей, поскольку Украина остается "зоной боевых действий" из-за российского вторжения.

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"Решение (уйти из бокса или продолжить карьеру) еще не принято, но если есть что-то, что я могу сказать, так это то, что деньги не являются мотивацией для Ломаченко", – сказал Климас.

Эгис отметил, что у Ломаченко остались "военные обязанности в армии" и он находит успокоение, ловя рыбу на родине.

Литовец считает, что нет смысла гадать, что сделает Ломаченко, — развитие карьеры Василия, это всего лишь догадки, "даже для него".

"Может быть, он передумает и будет драться... в прошлый раз (против Камбососа) люди говорили, что он уйдет, а он передумал, позвонил мне и сказал, что хочет драться. Сложно сказать, что произойдет", – цитирует Эгиса Климаса boxingscene.com.

​Отметим, что с началом вторжения России в Украину Василий Ломаченко встал в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

22 марта 2022 года Ломаченко отказался от проведения боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. ​ ​

​Несмотря на разрешение покинуть родину, Василий решил продолжить защищать страну и родной город от российских оккупантов. ​

Стоит отметить, что 24 февраля Василий разместил изображение голубя, который состоял из переплетенных рук, раскрашенных во флаги Украины и России.

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