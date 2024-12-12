'Теперь я в той же лодке': Фьюри вспомнил, как издевался над Кличко, перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что на нем безусловно сказывается проведенные года в боксе. Накануне реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО) британец отметил, что сильно отличается от самого себя времен победы над легендарным Владимиром Кличко.

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Об этом Фьюри заявил в интервью информационному агентству Associated Press. По словам 36-летнего уроженца Манчестера, он не уникален в этом, ведь все спортсмены с годами переживают падение резкости, скорости движений и других навыков, которые характерны для молодых атлетов.

"Я уже не тот парень, которым был в 21 или 22 года. Но кто остается неизменным в моем возрасте? Мухаммед Али не был таким же, как и в 20 лет. Джо Фрейзер, Майк Тайсон определенно не были. Кто в 36 лет тот же человек, каким он был в 26? Никто на самом деле. Так что да, все бои оказывают большое влияние на людей. Я помню, когда я был молодым парнем в свои 20 лет, я сказал Владимиру Кличко: "Посмотри на себя, ты старик". Ему было 37. Я сказал: "Ты старый. У тебя седые волосы в бороде. Это спорт для молодых". Теперь я в таком положении, я в той же лодке", – сказал Фьюри.

Ранее британский боксер сделал откровенное признание о том, как собирается побить Александра в реванше. А легендарный Леннокс Льюис объяснил, почему не может представить себе поражение украинца.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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