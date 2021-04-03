Фьюри перед боем с Джошуа взял крест и повторил поступок Иисуса. Видео

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) решил повторить поступок Иссуса Христа, который перед распятием на Голгофе прошел туда со своим крестом.

Фьюри, отдыхая от подготовки к бою с соотечественником Энтони Джошуа, у себя в Twitter выложил видео, где он босиком несет деревянный крест вдоль берега Ирландского моря.

Таким образом 32-летний Фьюри отметил страстную пятницу перед католической Пасхой, которая в 2021 году выпадает на 4 апреля.

Вероятней всего Тайсон совершил этот ритуал недалеко от своего дома в Моркаме – городе и общине в Северо-Западной Англии. В тоже время точная локация, где было снято видео, боксером не указано.

Как сообщал OBOZREVATEL, контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое впервые в истории разыграют представители Великобритании Фьюри и Джошуа, был подписан 15 марта.

Сразу после этого Тайсон купил три гигантских телевизора в свой дом в Ланкашире, а недавно произвел настоящий фурор своим видом.