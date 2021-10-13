Стало известно о шоке Усика от боя Фьюри – Уайлдер

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) остался под впечатлением от боя британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) за чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Наш соотечественник был впечатлен зрелищностью поединка, который состоялся 9 октября и завершился поражением представителя США.

О реакции Усика в комментарии Sky Sports рассказал его промоутер Александр Красюк. По его словам, после реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Александр намерен подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Это произойдет после того, как Усик победит Джошуа в реванше. Был ли Усик впечатлен боем Уайлдера и Фьюри? Да, был. И он был просто в шоке о того, как бойцы дрались, не демонстрируя боксерских навыков. Они пытались просто сделать больно друг другу", – сказал Красюк.

Напомним, 25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

В свою очередь Фьюри и Уайлдер выдали роскошный поединок с четырьмя нокдаунами (по два у каждого боксера). В итоге Тайсон нокаутировал оппонента в предпоследней трехминутке и отстоял чемпионский пояс WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер британского чемпиона Джон Фьюри заявил о том, что следующим соперником Тайсона непременно должен стать Александр Усик. В то же время Александр Красюк подчеркнул, что украинский боксер побьет и Фьюри, и Уайлдера.