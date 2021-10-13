Против Усика у Фьюри и Уайлдера шансов немного, – промоутер украинца

Промоутер нового чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика, Александр Красюк, высказал свое мнение о шансах украинца в боях против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Он считает своего подопечного сильнее недавних соперников в борьбе за титул WBC.

В комментарии YouTube-каналу Behind The Gloves Красюк рассказал, что будет придерживаться своего слова. Поэтому Усик сначала победит Энтони Джошуа в матче-реванше, а потом уже возьмется за Фьюри.

"И у Тайсона, и у Деонтея довольно немного шансов победить Александра, если они собираются биться с ним в такой же форме, как в их третьем бою. Я бы сказал, что для Фьюри выйти на бой с Усиком в тех кондициях, что он боксировал против Уайлдера, – определенно не лучший вариант. Как мы помним, многие говорили, что Усик проиграет Джошуа из-за своих скромных размеров и мастерства, но мы видели, что произошло", – рассказал Красюк.

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Также промоутер поделился впечатлениями о событиях на ринге в Лас-Вегасе.

"Бой получился непредсказуемым и зрелищным. Я же был удивлен тем, что, скорее, это была драка, а не боксерский поединок. Два воина пришли в ринг убить друг друга. Так же сказал и Усик: мол, парни восприняли бой слишком лично.

Уайлдер – панчер, мы не ждали от него высокого мастерства. Но больше всего меня удивил стиль Фьюри. Уже после четвертого раунда Деонтей выглядел уставшим, но Тайсону понадобилось более шести раундов, чтобы его вырубить", – критически заметил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Фьюри сделали заявление о следующем бое: Усик или никто.