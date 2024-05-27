Лишение Усика титула абсолютного чемпиона: промоутер Фьюри сделал важное заявление

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не может быть лишен пояса Международной федерации бокса (IBF) из-за отстранения после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Именно по этой причине титул не будет выставлен на поединок Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО) и Филипа Хрговича (17-0, 14 КО), который состоится 1 июня.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out, пишет портал Boxing News 24. Представитель Фьюри и Дюбуа отметил, что реванш Тайсона и Александра должен пройти за все четыре пояса, поэтому у него нет проблем из-за статуса поединка 1 июня.

"Усик отстранен от бокса, насколько я помню, на 40-45 дней. Поэтому он не может быть сейчас лишен чемпионского пояса, так как он не может его защищать. Бой между Дюбуа и Хрговичем – фантастический бой. Самый худший вариант – это будет промежуточный бой за титул. У меня с этим нет проблем. Возможно, люди из лагеря Хрговича будут разгневаны, но я считаю, что реванш Усика и Фьюри должен быть за четыре пояса", – сказал Уоррен.

Ранее были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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