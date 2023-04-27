США вышли из международной федерации, которая вернула Россию и издевалась над Украиной

Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о своем выходе из состава Международной боксерской ассоциации (IBA). Также организация подала заявку на членству во Всемирной боксерской международной федерации (WBIF), о создании которой ранее объявили представители Великобритании, Нидерландов, Германии, Филиппин, Швеция и США.

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Об этом говорится на официальном сайте US Boxing. Там напомнили, что американцы присоединились к IBA еще в 1946 году. При этом в последнее время ассоциация, которой руководит россиянин Умар Кремлев, не выпаолняет своей миссии по поддержке олимпийского бокса и находится в конфронтации с Международным олимпийским комитет (МОК).

Более того, IBA отказалась выполнять требования Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который запретил проводить выборы президента ассоциации. В результат ярый фанат диктатора Владимира Путина Кремлев был переизбран на свой пост, после чего снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

"Ложные заявления IBA о процессе олимпийской квалификации сбивают с толку боксеров, тренеров и официальных лиц со всего мира. IBA прекрасно знала, что организация отстранена от олимпийского движения. Их действия кажутся попыткой саботировать боксерскую квалификационную систему на Олимпиаду в Париже. IBA открыто бросила вызов решению CAS и постоянно не уделяла приоритетное внимание потребностям боксеров", – отметили в US Boxing.

Ранее американские боксеры отказались от участия в женском и мужском чемпионатах мира под эгидой IBA. А юниорская сборная Украины устроила бунт на чемпионате Европы после запрета наших цветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на женском чемпионате Европы по боксу IBA запретила украинским спортсменкам использовать национальную символику.