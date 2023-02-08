США устроили бунт против России, официально отказавшись участвовать в чемпионате мира по боксу

Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США. Такое решение было принято после того, как Международная боксерская ассоциация (IBA) допустила команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны.

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Чемпионат мира Международной боксерской ассоциации (IBA) среди женщин запланирован на март 2023 года (Нью-Дели, Индия), за ним в Ташкенте состоится ЧМ среди мужчин (май 2023-го).

2 февраля МОК подтвердил санкции против государств и правительств России и Беларуси. В частности запрет на флаги, гимны, цвета или какие-либо обозначения этих стран на любом спортивном мероприятии или турнире.

В тоже время российские боксеры выступали под своим флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марракеше, Марокко, в 2023 году, а также со своими национальными символами выступят на чемпионате мира IBA. Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.

"Любое участие в чемпионате мира IBA нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры, честности и прозрачности", – говорится в заявлении сборной США.

Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины, в том числе тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023.

Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, IBA 23 сентября приостановила деятельность Федерации бокса Украины якобы из-за вмешательства правительства в ее работу.

После этого юниорская сборная Украины отказалась выступать под нейтральным флагом на чемпионате Европы в итальянском Монтезильвано.

Позже чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поддержал нашу команду. Украинский боксер также обратился к Кремлеву, напомнив ему о невероятной силе украинского народа.

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