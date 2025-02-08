Совместное фото Усика и украинского нардепа в Вашингтоне спровоцировало ажиотаж в сети

Народный депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцик, которая в июле 2024 вышла из фракции "Слуга народа", выложила совместное фото с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО). Обе публичные личности оказались в одно время и в одном месте в Вашингтоне.

Видео дня

Яцик в столице США посетила украинский молитвенный завтрак, где находился и 37-летний спортсмен, который прилетел в Америка для участия в различных мероприятиях. Усик прибыл в Штаты вместе со своим спортивным директором Сергеем Лапиным и женой Катериной.

В комментариях украинцы припомнили Усику его связь с московским патриархатом.

"Что-то слишком много становится Усика в соцсетях. Это сторонник русской православной церкви и московского патриархата в Украине, которые не признают Россию оккупантом и агрессором в развязанной ими войне. Он переобувается на ходу. Для думающих украинцев он стал токсичным. Действующая власть имеет свои виды, как выдающегося и известного спортсмена. Возможно, скоро увидим его министром молодежи и спорта", – отметил один из юзеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года Усик ушел от ответа на вопрос, перешел ли он из Украинской православной церкви Московского патриархата. Боксер возмущен, что его об этом спрашивают люди, которые никогда в жизни не были на утренних службах.

Напомним, что в феврале 2019 года Усик посетил Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Боксера благословил митрополит РПЦ в Украине Высокопреосвященнейший Агафангел.

В 2021 крымчанин в рясе поздравил на русском языке своих подписчиков в соцсетях с Пасхой. До этого Александр поздравлял всех православных людей с Рождеством Христовым. Он обратился к поклонникам на украинском и русском языках.

В 2020-м Усик и его кум Василий Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!". Премьера состоялась на YouTube-канале российского монастыря Московского патриархата "Корсунская пустынь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!