'Нельзя всех под одну гребенку'. Усик сделал признание про свои отношения с УПЦ МП

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) ушел от ответа на вопрос, перешел ли он из Украинской православной церкви Московского патриархата. Боксер возмущен, что его об этом спрашивают люди, которые никогда в жизни не были на утренних службах.

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"Я объясню. Я православный христианин и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально есть Московский патриархат. Смотрите. В церкви люди. А мы падкие люди. Ну нельзя всех под одну гребенку грести. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь вот в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный", – заявил Усик в эфире Youtube-канала Video NV.

Усик негативно ответил на вопрос, поразили ли его обыски в Лавре, когда там у людей находили российские документы.

"Нет, конечно меня не поразило. Мы все люди. Мы падки. Вы представляете, до этого было пять президентов и сколько им давали возможность здесь работать? А сейчас все бочки на Владимира Александровича, что он виноват [в принятии закона, запрещающего УПЦ МП - ред.]. А где вы были все? Где все обещания ваши? Только сейчас на президента начинают, что он что-то неправильно делает. Так давайте спросим у предыдущих пятерых, что они делали", – отметил супертяжеловес.

У Усика спросили, видит ли он хорошие плоды от Украинской православной церкви сейчас во время войны, на что Александр вновь сказал, что нельзя судить о чем-то, лишь по словам.

"То, что вы видите – это не значит, что это есть. И то, что вы не видите – это не означает, что его нет. Я чувствую молитву монахов молящихся за меня в ринге прямо. Не хейтера, который говорит, что в какую-то неправильную церковь хожу, а молитву людей обычных, монахов, которые там по 40 лет живут, по 30, по 20, кто-то больше..." – сказал Александр.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2019 года Усик посетил Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Боксера благословил митрополит РПЦ в Украине Высокопреосвященнейший Агафангел.

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