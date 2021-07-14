Со-промоутер Усика рассказал о катастрофе с боем Фьюри – Уайлдер

Со-промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн заявил, что изначально не верил в проведение третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером в июле. Он назвал ситуацию с интересом к их противостоянию катастрофической.

В интервью изданию DAZN директор компании Matchroom Boxing объяснил, что для создания ажиотажа вокруг того или иного поединка необходимо решить множество вопросов. По словам промоутера, на третий бой американца было продано всего 25-30% билетов.

"Я не считаю, что такие большие поединки можно раскрутить одним щелчком пальцев, просто назначив дату за 7-8 недель до их проведения. Когда ты знаком с этим бизнесом, то понимаешь, что для этого нужно решить множество проблем. Они не смогли продать билеты на поединок. Вы можете сами удостовериться в этом с помощью интернета. Им удалось реализовать только 25-30% билетов, и это катастрофа. Перед боем не было никакого ажиотажа, поэтому я думаю, что немногие люди заплатили бы за его просмотр", – поделился своим мнением Хирн.

Видео дня

Напомним, что изначально Фьюри должен был подраться с Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако арбитражный суд в США обязал Цыганского короля провести третий поединок против Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, их бой должен был состояться 24 июля, однако был перенесен из-за коронавируса у британца. По словам промоутера Боба Арума, перед тем, как подхватить COVID-19, Фьюри отказался от второй дозы вакцины.