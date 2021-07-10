Фьюри заразился COVID-19

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оказался одним из тех, кто в его тренировочном лагере сдал положительный тест на COVID-19. Третий бой британца с Уайлдером (24 июля) перенесен, сообщает обозреватель ESPN Майк Коппинжер.

В качестве новой базовой даты указывается 9 октября. Поединок по-прежнему будет проходить на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где в 2020 году прошла их вторая встреча.

Фьюри - Уайлдер 3.

Спортивный комментатор Дэн Рафаэль сообщил, что Фьюри успел получить первую дозу вакцины.

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Фьюри успел вакцинироваться

Ни Фьюри, ни Уайлдер не дрались со времени их второго боя, и, несмотря на усилия Фьюри и Top Rank отменить пункт о матче-реванше и провести бой с Энтони Джошуа, суд заставил Тайсона драться с Деонтеем.

Фьюри и Уайлдер перед третьим боем.

Также неизвестно, будет ли перенесен на октябрь весь андеркарт Фьюри – Уайлдер 3.

Фьюри и Уайлдер встретились в Лас-Вегасе.

Первый бой прошел в декабре 2018 году. Тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, несмотря на то, что Тайсон дважды побывал в нокдауне. Второй бой состоялся феврале 2020 года.

Фьюри выиграл у Уайлдера в первом бою.

Британец уверенно победил американца и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Фьюри Уайлдер

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