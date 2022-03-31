СМИ назвали гонорар Усика за бой-реванш с Джошуа

Общий гонорар Александра Усика и Энтони Джошуа за второй бой составит не менее 120 млн долларов, сообщает Daily Mail. По информации СМИ, Усик, как действующий чемпион, будет претендовать как минимум на половину этой суммы.

Журналисты утверждают, что с учетом экстремальных условий, в которых последний месяц жил украинец, его гонорар вероятно составит больше чем 50%.

Усик изначально переживал из-за того, что оставил своих товарищей на передовой после того, как получил разрешение покинуть Украину.

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Но мэр Киева Виталий Кличко – бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, который вместе со своим братом-боксером Владимиром взялся за оружие — заверил его, что все в порядке.

"Ты сделаешь для нас больше, используя эту возможность заявить про ситуацию в Украине перед миллионами людей по всему миру, чем если бы продолжал ходить здесь с пулеметом", – сказал Кличко.

Изначально бой-реванш планировался на март 2022-го в Англии. Участие Усика в войне против России вызвало серьезные сомнения относительно того, сможет ли поединок вообще произойти в этом году.

Усик настоял на тренировочном лагере продолжительностью более двух месяцев, чтобы оправиться от тягот войны и достичь полной боксёрской формы.

Напомним, Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей осенью минувшего года. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа. На минувшей неделе украинский боксер записал обращение к соотечественникам, в котором огласил решение относительно своей дальнейшей карьеры.

Жена Усика Екатерина сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Она пообещала преступникам скорую расправу.

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