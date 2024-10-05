'Мы будем возле ТЦК до утра'. Ломаченко опубликовал видео 'издевательства над всей Украиной'

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в социальных сетях устроил настоящий флеш-моб по "спасению" "детей" настоятеля Банченского мужского монастыря, а также основателя и руководителя детского приюта митрополита УПЦ МП Лонгина (в миру Михаила Жара). С интервалом в несколько часов 36-летний боксер сделал перепост нескольких видео Лонгина.

Видео дня

В первом ролике священник заявляет о противоправных действиях работников территориального центра комплектования. Мужчина говорит, что он герой Украины и инвалид І группы. Он призвал всех, кто может помочь, обратившись даже к президенту, потому что "его детей, сироток, забирают на войну". У одного из задержанных якобы двое малолетних детей и третий должен вот вот родиться.

На другом видео Лонгин стоит перед машиной патрульной полиции и требует отпустить мобилизованных.

После этого Ломаченко разместил текст от Лонгина, в котором тот заявляет, что случившееся является "издевательством над всей Украиной" и он будет дежурить у ТЦК до утра, призвав всю Черновицкую область помочь ему.

На эти видео отреагировали в Черновицком ОТЦК, отметив, что видео носит манипулятивный характер и не соответствует сложившейся ситуации.

"Гражданин, о котором идет речь в видео, военнообязаный, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе и о праве на отсрочку. При уточнении данных в областном объединенном центре мобилизации гражданин вел себя адекватно, жалоб на действия военных не имел. После предоставления соответствующих документов, мужчине предоставлена возможность для оформления отсрочки", – говорится в сообщении пресс-службы ОТЦК.

Спустя некоторое время освобождение всех задержанных подтвердил и Лонгин, которого вновь процитировал Ломаченко.

Отметим, что Жар, является любимым митрополитом Ломаченко. В марте этого года Василий опубликовал его обращение, в котором тот восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

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