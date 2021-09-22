"Можно добить или уже все?" Украинский боксер ответил на претензии из РФ после нокаута россиянина. Эксклюзив

Украинский супертяж и чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) ответил на критику российских СМИ, которая лилась после победы над боксером из РФ Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) и нокаута в первом раунде.

В разговоре с OBOZREVATEL Сиренко также признался, насколько тяжело дался ему сентябрьский поединок против россиянина в Париже, а также рассказал, как быстро собирается добраться до чемпионской схватки.

– То, что произошло в бою с Устиновым, я считаю, было достаточно хорошо. Получилась комбинация, которая отрабатывалась. Если же обсуждать все то, что было вне ринга – подготовительный процесс и организационные моменты, то это было самое сложное мероприятие для меня. Часто менялась дата боя, менялась локация. Были сложности с прилетом соперника. Очень много бытовых моментов, которые сильно сказывались на мне психологически. Было очень непросто.

Видео дня

Изначально бой планировался в Болгарии, в городе Варна. Потом дата переигралась и переигралась локация – болгарский Пловдив. Потом все шло к тому, что поединок отменят. И тут меня снова пригласили на спарринг к олимпийскому чемпиону, французскому боксеру-профессионалу Тони Йоко. Когда мы приехали во Францию, то узнали, что наше шоу в Болгарии отменилось, там вводят карантин.

Тогда мы приняли решение пообщаться с организаторами шоу бокса в Париже. Тем более, что это наши знакомые люди. Было очень жалко ресурсов и усилий, которые были потрачены, чтобы набрать форму и подготовиться к этому поединку. Было бы очень больно, если бы он не состоялся, но, к счастью, все получилось.

– После боя российские СМИ начали возмущаться, мол, Сиренко добивал уже нокаутированного соперника, а рефери непонятно куда смотрел. Как на самом деле все происходило в ринге. Как вы видели ситуацию?

– Да, мне тоже говорили про такие предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды "стоп", ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И естественно, я должен был нанести еще пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок.

– Когда вы планируете выйти на чемпионский поединок? Хотя сейчас ситуация достаточно непростая. Основные пояса у двоих бойцов – тремя владеет Джошуа и одним – Фьюри.

– Однозначно в супертяжелом весе в ближайшем будущем пойдет смена поколений. Очень много молодых спортсменов по всему миру подбираются к вершинам рейтинга. А большая масса боксеров, которые сейчас находятся в топе, возрастные. И буквально через несколько лет все должно поменяться. На самом деле интересно посмотреть, как это все будет развиваться.

А насчет наших планов, то очень тяжело все предусмотреть. Постоянно привожу пример боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. Джошуа остался без соперника из-за проваленного допинг-теста американца Миллера. И дали шанс Руису. Он не готовился и не планировал этот бой, но ему выпал такой шанс, и он смог себя проявить.

Мы усердно трудимся, чтобы дойти до этих околотоповых боев и постараться максимально проявить себя уже с качественной оппозицией. Но не могу исключать и момент удачи.

– Но какие-то сроки вы все равно себе ставите?

– Мне сейчас 26 лет, я еще относительно молодой для своей категории. Потому что хорошим супертяжам в основном 30 и больше. И у меня еще есть время, чтобы крепчать и заявить о себе более значимо. За свою карьеру я провел 18 боев. Но первые поединки прошли в Южной Африке с очень слабой оппозицией – я это понимаю и признаю, но в тот момент у меня не было другого выбора, и я проводил те бои, которые мог.

Сейчас моя задача набираться опыта и тренироваться. И когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов. Как физически, так и морально.

– Вы говорили, что хотите хорошую оппозицию. Вы довольны тем, как вам противостоял 44-летний Устинов? Все-таки он достаточно возрастной боксер.

– Я приведу пример из истории бокса. Когда Мохаммед Али дрался против Арчи Мура, ему было 23 года, а Муру – за сорок, но он был очень серьезным бойцом. Али дрался со многими возрастными соперниками, но это не говорило, что они плохие боксеры. Думаю, что в моем случае также. Я понимаю, что Устинов достаточно возрастной спортсмен, но он имел серьезный опыт в ринге и противостоял серьезным соперникам, а этим не каждый может похвастаться.

Устинов известен тем, что был претендентом на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), однако в 2017 году проиграл бой за титул Мануэлю Чарру. Россиянин неоднократно проводил поединки в киевском Дворце спорта.

Ранее Сиренко рассказал OBOZREVATEL, как может сложиться для Александра Усика бой против Энтони Джошуа.