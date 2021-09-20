Судьи отдадут победу Джошуа, а не Усику: украинский супертяж объяснил, что может произойти в Англии. Эксклюзив

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) имеет свои козыри в бою с чемпионом мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), однако выиграть 25 сентября в Лондоне ему будет очень сложно. Команда британца готова на все ради его победы.

Об этом OBOZREVATEL рассказал перспективный украинский супертяж и чемпион WBC Asia Владислав Сиренко. Он поделился своими ожиданими от боя Усика и Джошуа и объяснил, почему удары украинца нельзя считать слабыми.

– Это интересный поединок, так как бойцы имеют разные стили. У Александра так называемый игровой стиль, он более подвижный и более маневренный. Джошуа имеет более агрессивный стиль. Он постоянно атакует и агрессивнее ведет себя в ринге. Это мы и увидим. Не думаю, что они будут менять стратегии и выдумывать что-то новое.

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Чего я ожидаю? Я уверен, что Александр в этом бою будет стараться максимально обходить рубки. То есть, не драться, а стараться перебоксировать Джошуа. А британец будет стараться навязать Усику агрессивную манеру боя.

– Все отмечают, что Джошуа похудел к этому бою. Чтобы быть легче и подстроиться под быстрые ноги Усика?

– Думаю, да. Он понимает превосходство Александра в скоростных показателях. Считаю, Джошуа решил убрать какой-то процент веса, чтобы быть более маневреннее и легче в ногах.

– Какой ваш прогноз на этот бой? Как будут развиваться события?

– Может быть, что судьи отдадут победу Джошуа. Почему так? Да потому, что это суперстар в Англии. И я думаю, что его промоутеры и вся команда приложат максимум усилий, чтобы оградить его от проигрыша. И не позволить ему упасть. Они сделают все возможное для этого. Даже что-то не по правилам.

Или возможна досрочная победа, скорее всего, Энтони Джошуа. Потому что он мощнее Александра.

– То есть, вы считаете, что антропометрия британца может сыграть роль в этом поединке?

– Думаю, что может.

– Вы спарринговались с Усиком в прошлом году. И не могу не задать вопрос, который интересует многих. Насколько у Александра мощный удар для супертяжелого дивизиона?

– Александр весит порядка 100 кг. И у человека с таким весом, который обучен и знает, как правильно ударить, в принципе не может быть несильного удара. Ведь из чего состоит удар: это правильная техника его нанесения, силовой и скоростной показатель. И у Усика это все присутствует. Поэтому он не может бить легко.

У Александра такая манера, что он не выбрасывает один очень сильный удар, а выбрасывает 10 менее мощных. И в момент, когда он видит, что один из его ударов достигает цели, то может увеличить его силу. Пробить мощнее. Это его стиль ведения боя.

– Как может победить Джошуа уже прозвучало. А за счет чего в Лондоне может выиграть Усик?

– У Александра есть очень хороший стиль и очень хорошая школа бокса. Если он даст мастер-класс именно боксерского искусства, то может победить Джошуа.

– Усик изменился после перехода из крузервейта в супертяжи?

– Я не думаю, что он изменился. И тут напрашивается уточняющий вопрос: что бы мы хотели в нем поменять? Единственное, что он может сделать, так это добавить мышечной массы или в целом массы тела, чтобы быть в супертяжелой категории.

– Скажем так, что в первом тяжелом весе, где Усику было комфортно, он часто выступал фаворитом и доминировал в ринге. А теперь украинца записывают в андердоги, потому что основные оппоненты крупнее его.

– Многие считают, что если кто-то визуально больше, то значит, что он сильнее. И это нормальная реакция людей. На самом деле у каждого бойца есть свои плюсы. Конкретно у Александра – хорошая маневренность, скорость. Вот такого в этом дивизионе не хватает, потому что в основном супертяжи большие и медленные, хоть, конечно, и физически сильные. А Усик как бы отличается от большинства.

Плюс у Александра огромное количество КПД (коэффициент полезных действий), он очень много выбрасывает ударов, из которых большинство доходит до цели. И это имеет накопительный эффект. Один человек может нанести один сильный удар, а другой – 10-20 послабее, и эффект от этого будет плюс-минус один и тот же.

– Боксерское шоу пройдет в Лондоне, а английские болельщики известны своей поддержкой. Насколько в такой ситуации бойцу могут мешать зрители? Тем более, что организаторы очень хотели провести этот поединок именно с болельщиками на трибунах.

– Вы знаете, это у каждого человека очень личный момент. Кого-то может раздражать, а кого-то – мотивировать. Если ты выходишь в ринг, а целый стадион против тебя и кричит "фу-фу-фу", то одни могут поникнуть, а другие, наоборот, постараются доказать, что вы зря на меня кричите и свистите. Мол, сейчас я выйду и через пять минут будете мне аплодировать.

Напомним, что бой украинца Усика и британского чемпиона Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе клуба Премьер-лиги "Тоттенхэм". Аналитики букмекерских контор оценили шансы соперников на победу.