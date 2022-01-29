Шатерникова прокомментировала смерть Вирчиса, рассказав о причинах депрессии боксера

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, комментируя смерть украинского боксера Владимира Вирчиса, вспомнила свою последнюю с ним встречу. В январе она приехала в гости к нему домой и они три часа вместе общались.

По словам Шатерниковой, они обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию.

"Он не мог поверить, что его предал близкий человек. У него в голове это не укладывалось. Они были близкими людьми, Вирчис ему сильно доверял. Мы об этом много говорили. Философствовали на тему, что к сожалению жизнь, бывает, преподносит нам такие "сюрпризы". Наверное, он где-то даже с детской наивностью верил в дружбу", – цитирует Алину Анатольевну Meta-ratings.

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Отвечая на вопрос о причинах смерти, Шатерникова отметила, что у Вирчиса не было настроения покончить собой.

"Нет. Когда мы встречались с ним последний раз, то таких разговоров с его стороны не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали. Тяжелая утрата. Мне до сих пор тяжело говорить о нем в прошедшем времени", – добавила бывшая боксерша.

Напомним, что Вирчис был найден мертвым в одном из домов на левом берегу Киева. По информации правоохранительных органов тело бывшего спортсмена обнаружили висящим в петле.

Полиция начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Спустя некоторое время появилась информация, что Вирчис обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета.

Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Позже смерть отца прокомментировала дочь Вирчиса - Амина.

​Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

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