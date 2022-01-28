Полиция раскрыла детали смерти боксера Владимира Вирчиса

Национальная полиция Украины поделилась некоторыми обстоятельствами гибели бывшего боксера Владимира Вирчиса. Правоохранительные органы подтвердили, что 48-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством.

На сайте полиции Киева информируют, что по делу открыто уголовное производство.

"Сегодня ночью поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и "скорая".

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, тело направили на экспертизу. Погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", – говорится в новости.

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Позже появилась дополнительная информация.

"Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание. Было установлено, что погибшим оказался Владимир Вирчис.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство", – уточняют правоохранители.

Вирчис – уроженец Каховки (Херсонская область). На профессиональном ринге супертяжеловес (рост – 197 см, вес – 112 кг) выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007). После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг.