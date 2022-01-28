Умер знаменитый украинский боксер Владимир Вирчис

В пятницу, 28 января, стало известно, что умер бывший чемпион Европы по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис. Знаменитому украинскому спортсмену по прозвищу Охотник было 48 лет.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

Первое тревожное известие появилось в пятницу утром, когда стало известно, что в четверг, 27 января, бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что он был одет в черный спортивный костюм и темную обувь.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть спортсмена. Тело Вирчиса с веревкой на шее обнаружил один из киевлян возле дома на улице Раисы Окипной. Правоохранители зафиксировали смерть и отправили тело боксера на экспертизу.

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"Утром 28 января в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", – говорится в сообщении.

Вирчис – уроженец Каховки, что в Херсонской области. На профессиональном ринге гигант (рост – 197 см, вес – 112 кг) выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.).

Первое поражение потерпел в 2006 году от узбека Руслана Чагаева. Тем не менее в 2007 году стал чемпионом Европы по версии EBU. В 2008 году проиграл по очкам кубинцу Хуану Карлосу Гомесу и лишился права биться за пояс чемпиона мира по версии WBC, который принадлежал Виталию Кличко.

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина. Поддерживал общение со многими известными украинскими спортсменами, например, гимнасткой Лилией Подкопаевой и пловчихой Яной Клочковой.

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