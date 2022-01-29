Дочь знаменитого украинского боксера Владимира Вирчиса Амина опубликовала трогательное послание в память о своем отце. Бывший интерконтинентальный чемпион по версии IBF и WBO был найден мертвым в пятницу, 28 января.

Амина в Facebook экс-боксера написала, что не собирается вдаваться в подробности трагедии, а лишь хочет поблагодарить папу за все, что он для нее сделал. Амина отметила, что гордится тем, что является его дочкой (орфография и пунктуация автора сохранены).

Видео дня

"В моей семье произошла большая катастрофа. Не стало моего Папы (я смело пишу Папа с большой буквы), Вирчиса Владимира Владимировича. Я не хочу в данный момент вдаваться в подробности. Папочка, любименький, я тебя всегда буду помнить счастливым и всепозволяющим Человеком. Спасибо тебе, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю", – написала 20-летняя Амина.

Напомним, что Вирчис был найден мертвым в одном из домов на левом берегу Киева. По информации правоохранительных органов тело бывшего спортсмена обнаружили висящим в петле.

Полиция начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Спустя некоторое время появилась информация, что Вирчис обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета.

Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

​Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

​