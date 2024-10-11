'Русофоб. Предал Ломаченко': роспропаганда изошла желчью от поступка Усика

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) вызвал настоящие потоки отборной грязи и лицемерия у российских пропагандистов. Они рьяно отреагировали на то, что наш соотечественник поздравил казахского боксера Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с эффектной победой над уроженцем Сант-Петербурга, который выступает под флагом Новой Зеландии, Андреем Михайловичем (21-1, 13 КО).

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Обозреватель издания "Советский спорт" Роман Еремеев выдал фантастический по своей абсурдности материал под заголовком "Русофоб Усик заговорил по-русски. Украинец поздравил казахстанца на великом и могучем". С нескрываемым пренебрежением к нашей стране и типичным для граждан РФ имперским шовинизмом псевдожурналист начал обвинять Усика в "отказе от друзей и веры".

"Это он – лицемерно общающийся за кадром на чистейшем русском языке, а на камеру – на суржике. Это он предал друга и наставника в лице Василия Ломаченко и его отца, который сделал из Усика то, что он сейчас в профессиональном плане из себя представляет. Увы, человеческие качества в него вложить не удалось", – пишет автор.

Также он невероятным образом объяснил, почему Усик обратился к Алимханулы на русском – "именно этот язык сближает", утверждает россиянин, забыв о том, что на этом языке отдаются приказы в ВС РФ убивать украинцев. Также представитель страны-агрессорки нелепо попытался возложить вину на Украину за войну, обвинив нашего боксера в том, что он "стрелял по Донбассу".

Отметим, что российские пропагандисты не в первый раз совершают нападки на Усика – они обвиняли боксера в том, что тот разговаривает на украинском, а также выдумывали об Александре позорные фейки.

Как сообщал OBOZ.UA, российский боксер-кадыровец Артур Бетербиев, который прячется под флагом Канады, "наплевал" на мнение Александра Усика.

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