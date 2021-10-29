Российский чемпион Олимпиады заявил, что Усик 'объединяет наши народы'

Российский борец Роман Власов выразил свое восхищение украинским боксером Александром Усиком. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что относится к спортсмену из Крыма с огромным уважением. При этом он отметил, что Усик "объединяет наши народы".

Об этом сам Власов заявил в интервью пропагандистскому российскому информационному агентству "Р-Спорт". Борец выразил желание лично познакомиться с Александром.

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"У меня огромное уважение вызывает украинский боксер Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несет правильные ценности и очень достойно ведет себя в жизни. Мы незнакомы, но я хотел бы с ним встретиться. Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про нее. И я отношусь к нему с глубочайшим уважением. И постараюсь найти возможность выразить ему слова благодарности и уважения", – сказал Власов.

Отметим, что россиянин выигрывал "золото" Олимпийских игр в 2012-м и 2016 годах. В свою очередь Усик 25 сентября сенсационно побил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик неожиданно высказался о завершении карьеры перед реваншем с Энтони Джошуа.