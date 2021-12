Редкий стоячий нокаут признан нокаутом года. Видео

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лучшие нокауты и лучших спортсменов по итогам 2021 года. Боксерами года стали чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано и чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Канело Альварес.

Нокаутом года у женщин стал удар американки Алисии Баумгарднер (11-1, 7 КО) в поединке над британкой Терри Харпер (11-1-1, 6 KO). Встреча состоялась 13 ноября в английском Шеффилде на вечере бокса от Эддди Хирна и завершилась досрочно.

Контрхук отправил Харпер в так называемый стоячий нокаут, когда боксер не упал, но пребывает в состоянии грогги. Такая ситуация случается крайне редко в боях.

У мужчин лучший нокаут 2021-го состоялся в битве за пояс WBC в первом легком весе между Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО).и Мигелем Берчельтом (37-2, 33 КО). ​

Поединок между мексиканцами 20 февраля стал главным событием на вечере бокса шоу Top Rank в "бабле" в Лас-Вегасе и завершился сенсационным поражением Берчельта.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm