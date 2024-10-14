'Ребята выпрыгивали из окон': воюющий в 3-й ОШБр боксер рассказал о боях за Авдеевку и отходе под бешеным обстрелом оккупантов

Боксер с позывным "Парус", который служит пулеметчиком в 3-й ОШБр, рассказал о первом бое с российскими оккупантами в Авдеевке. Солдат взвода "Волчья Стая" вспомнил, как приходилось драться за каждый подъезд, а некоторые ребята даже выпрыгивали из окон второго этажа.

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Для проекта "Эпизоды войны" боксер рассказал, что, несмотря на постоянную опасность и обстрелы, первые четыре дня получал удовольствие от своей работы в одной из самых горячих точек фронта. Но отход был очень тяжелым, к тому же защитник получил контузию.

"Это был мой первый боевой выход. Мы все тренировались и тут пришла весточка, что едем в Авдеевку. Тогда еще было не ясно, какая у меня должность. Я должен был идти в расчет минометки, хотя тренировался с пулеметом. Через час все поменялось, и я был в штурмовой группе первым номером с пулеметом. Мы приехали на м113 и начали двигаться в наш квадрат. Была суета, многие бригады оттуда выходили", – вспомнил "Парус".

Первая ночь в Авдеевке, по словам солдата, прошла без контактов с врагом, а когда настал день, он с собратьями начал двигаться: "Штурманули квадрат, который нам надо. П*дары бежали и бросали оружие. Я так и не увидел их. Однако из-за отсутствия укрытия пришлось немного отойти назад в двухэтажное здание. Это была позиция "ракета".

Тогда для украинского защитника наступил момент, о котором он всегда думал – первый контакт с российскими оккупантами.

"Я был в одном из окон на первом этаже. Я услышал, как едет гусеничная техника, и звук нарастает. В тот день, когда мы зашли, одна из бригад просто снялась с той позиции на БТРах. Пацаны крикнули, что возможно свои. Я жду момент, чтобы немножко выглянуть, потому что она заезжала со стороны. И тут я вижу, как едет "беха копейка" и сверху куча п*даров с красным скотчем…", – рассказал боксер.

"Происходит зрительный контакт и я кричу: "П*дары!". "Беха" начинает стрелять из квт в мое окно. Я немного отхожу назад и вижу, как эти шары почти прошивают стенку. Сверху ребята стрельнули из РПГ, и я вижу, что вражеский пулемет перестал работать", – вспомнил защитник.

Когда "Парус" вышел из своего укрытия, то увидел, как руссийские солдаты попадали из той "бехи".

"Я начинаю наваливать с пулемета, и все окна сделали так же. Мы покрошили их в капусту. 10 секунд – и все лежат. А потом на нас постоянно были накаты с утра до вечера, все 5 дней, что мы там были. Работал и миномет по нашему зданию", – отметил пулеметчик.

В последний день "Парусу" и его побратимам пришла команда отходить, но сделать это было крайне тяжело, ведь оккупанты начали "сильный накат".

"Они не давали нам выдвинуться, забрасывали нам кабачки и гранаты в окна и наваливали по нам из пулемета. Часть наших ребят были зажаты в крайнем подъезде и находились на втором этаже, когда на первом были п*дары. Мы выбили их из подъезда, и ребята выпрыгивали из окон, а мы через окна отошли назад к нашим позициям", – отметил защитник.

"Этот накат длился с утра и до самого вечера. У нас были 300-е, но легкие. Первые 4 дня я прям кайфовал от того, что я делаю, но пару прилетов в мое окно и стенку из РПГ, звон в ушах и контузия – дали о себе знать позже, как мы вышли", – вспомнил свои бои в Авдеевке боксер.

После победы в войне с РФ "Парус" хотел бы путешествовать по миру со своей любимой женой.

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