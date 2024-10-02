Минспорта назвало точную цифру погибших украинских спортсменов на войне с Россией

По состоянию на 1 октября 2024 года в результате полномасштабного вторжения России погибли 516 украинских тренеров и спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Родину от оккупантов. Также с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено 523 объекта спортивной инфраструктуры в Украине.

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Министерство молодежи и спорта Украины призывает международные спортивные организации приостановить членство российских федераций.

"Украина призывает международное сообщество сохранять четкую позицию и продолжать политику изоляции России и Белоруссии от участия в международном спорте, пока идет война", – говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Украины.

Украинские спортивные федерации обратились в международные федерации волейбола, настольного тенниса, конного спорта, тхэквондо, дзюдо, фигурного катания и велоспорта с призывом приостановить членство российских федераций в международных спортивных организациях.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября заслуженный мастер спорта по кикбоксингу WAKO Роман Головатюк погиб на фронте. 28-летний финалист Всемирных игр после начало полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.

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