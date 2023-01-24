''Пузатый, смотри, что я ем'': Усик вновь подколол Фьюри накануне супербоя

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) вновь потроллил британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) накануне поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник опубликовал новое видеообращение к Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, в котором вновь намекнул на лишний вес оппонента.

Видео дня

Ролик был опубликован на странице LomUs Official в социальной сети Instagram. Усик решил продемонстрировать Фьюри свой прием пищи между тренировками. Для восстановления и набора калорий Александр выбрал огромный бургер и бутылку газировки.

"Эй, Пузатый, смотри, что я ем. Ням-ням-ням... Ты следующий", – обратился украинский объединенный чемпион, бросив вызов Тайсону.

Ранее Фьюри записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум призвал не списывать Александра Усика со счетов в поединке против Фьюри, назвав украинцев настоящими воинами.

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