Усик впечатлил трансформацией перед боем с Джошуа. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) восхитил зарубежные СМИ трансформацией своего тела перед чемпионским боем с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Издание Talksport представило коллаж, на котором видно, как существенно изменилась внешность крымчанина за несколько лет.

В своем первом бою в супертяжелом дивизионе в 2019 году он набрал 97,5 кг и остановил Чазза Уизерспуна.

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В октябре прошлого года, когда победил единогласным решением судей Дерека Чисору, он весил уже 98,4 кг

В этом бою Усик не смог продемонстрировать тотальное доминирование в ринге и многие эксперты задались вопросом, будет ли Усик достаточно большим, чтобы справиться с Джошуа.

Александр продолжил массонабор и недавно показал, что весит 105 кг. Его последняя тренировочная фотография демонстрирует впечатляющий прогресс.

Усик ранее выступал в супертяжелом весе в юности и, как известно, побил Джо Джойса еще в 2013 году во время полупрофессиональных соревнований WSB.

Ему не хватало габаритов в этих соревнованиях, поэтому он спустился в тяжелый вес, где за 16 боев стал там абсолютным чемпионом. ​

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Он поехал в Польшу, чтобы победить Кшиштофа Гловацкого; в Америку, чтобы победить Майкла Хантера; в Германию, чтобы победить Марко Хука; в Латвию, чтобы победить Майриса Бриедиса; в Россию, чтобы победить Мурата Гассиева, и в Великобританию, чтобы победить Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, боя за чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

Промоутер украинца Александр Красюк объяснил ситуацию с реваншем.