Промоутер Усика раскрыл факторы, которые могут заставить Владимира Кличко вернуться в бокс

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко и сам не знает, будет ли он возобновлять карьеру.

В интервью Instagram-каналу Kushbox генеральный директор компании K2 Promotions заявил, что есть два фактора, которые могут переубедить украинца. Кличко-младший может вернуться, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в истории этого вида спорта, а также напомнил, что наш соотечественник так и не провел реванш с британцем Тайсоном Фьюри, несмотря на то, что соглашение о проведении повторного поединка было подписано.

"Владимир и сам толком не знает, будет ли он выходить в ринг. Единственное, что его может смотивировать – войти в историю как самый возрастной чемпион мира. К концу 2021 года он будет в возрасте, большем чем Джордж Форман в свою бытность чемпиона мира. У Кличко еще есть незаконченное дело. Это Тайсон Фьюри. У него был подписан рематч с Владимиром. Все знают, что тогда было с Фьюри – он ушел во все тяжкие, его никто не мог найти. Поэтому реванш не состоялся. На мой субъективный взгляд, этот бой мог бы взбудоражить Владимира в совокупности с первым фактором", – цитирует слова Красюка издание XSPORT.ua.

Напомним, что последний бой на профессиональном уровне Кличко-младший провел 29 апреля 2017 года против Энтони Джошуа. Тогда британец одержал досрочную победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир рассказал, сколько времени ему нужно для возвращения в ринг.