Промоутер Ломаченко поддержал запрет россиянам драться за чемпионский пояс

Знаменитый американский промоутер Боб Арум поддержал Всемирный боксерской совет (WBC) за отказ санкционировать поединки с участием россиян. Глава компании Top Rank, которая ведет дела украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), выразил поддержку нашей стране, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

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Об этом Арум заявил в интервью YouTube-каналу FightHype, пишет портал Boxing News 24. Он отметил, что не будет требовать от WBC изменить свою позицию в отношении россиян для того, что россиянин с канадским паспортом Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) смог подраться с соотечественником Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО).

"Организация заняла принципиальную позицию по этому вопросу – они не хотят, чтобы россиянин боролся за их титул. Я поддерживаю это, потому что полностью предан Украине и украинскому народу. Я ничего не собираюсь делать, чтобы повлиять на это решение. Если WBC передумает, то мы, безусловно, рассмотрим объединительный бой Бетербиева и Бивола .Но Бетербиеву предстоит очень тяжелый бой в августе с этим англичанином Каллумом Смитом. Посмотрим, что будет после него. Надеюсь, что война к тому времени, возможно, закончится", – сказал Арум.

Ранее Бивол возмутился тем, что ему не разрешают драться с Бетербиевым. Он решил откреститься от России, напомнив, что родился в Кыргызстане. Отметим, что Бивол и Бетербиев владеют всеми поясами дивизиона, в который победно вернулся украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказался о возможности провести поединок против кого-то из российского боксеров во время войны.

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