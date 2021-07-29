Промоутер Ломаченко назвал возможные дату и место следующего боя украинца

Глава компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), заявил, что следующий бой нашего соотечественника может состояться 11 декабря. А местом его проведения может стать знаменитая арена "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

В интервью изданию WBN промоутер рассказал, что решил продолжить недавнюю традицию и организовать вечер бокса сразу же после вручения премии лучшему игроку сезона в американский футбол среди университетских команд. Имя потенциального соперника Ломаченко он не раскрыл.

Напомним, что Василий хочет провести реванш против Теофимо Лопеса, который победил его единогласным судейским решением в противостоянии за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе в октябре 2020 года. Американец заявлял, что не собирается давать реванш украинцу, однако после яркой победы Ломаченко над Масайоши Накатани отец Теофимо изменил риторику и допустил возможность проведения повторного боя между боксерами.

Видео дня

В своем интервью Лопес-старший сказал, что реванш Василия и его сына возможен в декабре в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетный журналист Майк Коппинджер заявил, что американец может отказаться от обязательной защиты одного из своих чемпионских титулов и подраться с Ломаченко.