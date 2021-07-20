Лопес может отказаться от чемпионского пояса и провести реванш с Ломаченко – журналист

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) с большой долей вероятности откажется от обязательной защиты титула IBF против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) и останется без чемпионского пояса. Американец не хочет лететь в Австралию ради проведения этого поединка и вместо этого может провести реванш с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

По словам авторитетного журналиста Майка Коппинджера, менеджер Теофимо Дэйв Макуотер выступает против организации боя в Сиднее, поскольку в таком случае его клиенту придется проходить обязательный 14-дневный карантин. Отмечается, что на окончательное решение повлияет и позиция стримингового сервиса Triller, который пообещал Лопесу рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

"Я не думаю, что бой Лопеса и Камбососа состоится. Дэйв Макуотер сказал, что они скорее откажутся от пояса IBF, чем полетят в Австралию и будут проходить там 14-дневный карантин. Они считают, что, поскольку Теофимо является чемпионом, преимущество должно быть на его стороне. Тем не менее, позиция компании Triller выглядит следующим образом: "Мы потеряли уже 5 миллионов на этом поединке. Мы хотим отбить потраченные деньги". Теофимо не заплатят рекордный гонорар, если бой не состоится, но я знаю, что компания Top Rank сейчас обсуждает возможность проведения реванша между Лопесом и Ломаченко в конце 2021 года", – цитирует слова Коппинджера издание Boxing Scene.

Видео дня

Отметим, что изначально противостояние американца и австралийца должно было состояться 19 июня в Майами, но Лопес заболел коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года Теофимо сенсационно победил Василия в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Он долгое время заявлял, что не будет давать реванш украинцу, однако после разгромной победы нашего соотечественника над Масайоши Накатани отец Лопеса изменил свое мнение и заявил, что постарается убедить сына дать Ломаченко еще один шанс.