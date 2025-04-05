Предателя из Харькова, называвшего украинцев 'стадом', одним ударом брутально нокаутировали в 1-м раунде. Видео

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник потерпел жесткое поражение на турнире кулачной лиги BKFC в Дубае. В конце первого раунда 47-летний уроженец Харькова пропустил точный правый боковой в челюсть и рухнул без сознания на настил.

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Это был дебют Олейника в кулачных боях, и, судя по всему, он оказался для него фатальным. Его соперник, 44-летний Жеронимо Дос Сантос — ветеран смешанных единоборств с ярко выраженным ударным стилем — не дал Олейнику ни единого шанса.

На последней минуте первого раунда бразилец нанес Алексею мощный боковой точно в челюсть. Тот рухнул как подкошенный, не подавая признаков сознания — рефери сразу остановил бой.

Этот нокаут стал продолжением затяжного спада в карьере бойца. За последние годы он всё чаще проигрывал и сам признавался, что больше не может справляться с нагрузками — ни физически, ни морально.

"У меня осталось 2–3 боя максимум. Я больше не могу — ни телом, ни головой. Не хочу и не могу. Я выгорел", — говорил Олейник накануне в интервью. "Если сейчас соглашусь на очередной бой ради 200 тысяч, потом будет 180, потом 90… в итоге я буду выходить в ринг за 30, а потом за 20 тысяч. И просто распродам себя по частям. Но выбора у меня нет. Жить-то где-то надо".

Его статистика говорит сама за себя: за карьеру в ММА он провёл 80 боев, из них лишь 8 выиграл ударами — основная масса побед пришлась на борьбу. В кулачной лиге, где ударная техника выходит на первый план, он оказался беспомощен.

В свое время Олейник фигурировал в новостях не столько как спортсмен, сколько как человек, открыто поддержавший режим Путина и отказавшийся от родной Украины. Ранее он называл украинцев "стадом", а после 2014 года получил российское гражданство, неоднократно выражая благодарность Кремлю.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023-м Олейник потерпел унизительное поражение в России. 45-летний уроженец Харькова на московском турнире в рамках проекта "Бойцовский клуб РЕН ТВ" был нокаутирован 43-летним британцем Оли Томпсоном.

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