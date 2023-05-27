Предателя из Харькова, называвшего украинцев 'стадом', тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник потерпел унизительное поражение в России. 45-летний уроженец Харькова на московском турнире в рамках проекта "Бойцовский клуб РЕН ТВ" был нокаутирован 43-летним британцем Оли Томпсоном.

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Олейник в декабре 2014 года принял российское гражданство, выразив уверенность, что президент страны-агрессора Владимир Путин ведет правильную политику.

В конце первого раунда Олейник "зевнул" правый боковой, который стал для него фатальным. Мощнейший хук от Томпсона пришелся идеально в подбородок предателя Украины.

Олейник как подкошенный рухнул на настил октагона и некоторое время не соображал, что с ним происходит.

Томпсон в это время принял позу для медитации, всем своим видом показывая, что для него такой удар не является ничем сверхъестественным.

Больше всего были поражены такой развязкой комментаторы, которые еще долго обсуждали, как Олейник мог пропустить такой тяжелый правый боковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник, рассказывая о Евромайдане, в свое время выразил сожаление, что в 2014-м "Беркуту" долго не разрешали использовать боевое оружие, чтобы "перекосить это стадо".

В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением Путина.

Первый же бой Олейника под флагом России завершился позорным поражением. В поединке в США поляк Даниэль Омельянчук брутально избил харьковчанина.

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