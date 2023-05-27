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Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
11,2 т.
Предателя из Харькова, называвшего украинцев 'стадом', тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник потерпел унизительное поражение в России. 45-летний уроженец Харькова на московском турнире в рамках проекта "Бойцовский клуб РЕН ТВ" был нокаутирован 43-летним британцем Оли Томпсоном.

Видео дня

Олейник в декабре 2014 года принял российское гражданство, выразив уверенность, что президент страны-агрессора Владимир Путин ведет правильную политику.

Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

В конце первого раунда Олейник "зевнул" правый боковой, который стал для него фатальным. Мощнейший хук от Томпсона пришелся идеально в подбородок предателя Украины.

Олейник как подкошенный рухнул на настил октагона и некоторое время не соображал, что с ним происходит.

Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Томпсон в это время принял позу для медитации, всем своим видом показывая, что для него такой удар не является ничем сверхъестественным.

Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Больше всего были поражены такой развязкой комментаторы, которые еще долго обсуждали, как Олейник мог пропустить такой тяжелый правый боковой.

Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник, рассказывая о Евромайдане, в свое время выразил сожаление, что в 2014-м "Беркуту" долго не разрешали использовать боевое оружие, чтобы "перекосить это стадо".

В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением Путина.

Предателя из Харькова, называвшего украинцев "стадом", тяжело нокаутировали в 1-м же раунде. Видео

Первый же бой Олейника под флагом России завершился позорным поражением. В поединке в США поляк Даниэль Омельянчук брутально избил харьковчанина.

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