Появилось видео первого спарринга 45-летнего Владимира Кличко после ухода из бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко продолжает подогревать фанатов слухами о возвращении в большой бокс. 45-летний Владимир недавно впервые вновь вышел в ринг, чтобы провести полноценный спарринг, видео с которого разместил журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Wladimir Klitschko back sparring at age 45…



[📽️ @Klitschko] pic.twitter.com/CISXJaMxXJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 14, 2021

В кадре Кличко без всякой защитной экипировки на Олимпийский базе под Киевом в Конча-Заспе работает с тренером, демонстрируя свою блестящую технику, хотя и делает это в достаточно среднем темпе.

Фотографию из видео Владимир также выложил и у себя в Instagram, оставив загадочную подпись.

Напомним, что Кличко-младший является олимпийским чемпионом 1996 года. Завоевав "золото" на ОИ в Атланте, он сразу же перешел в профессионалы. В дебютном поединке, который состоялся 16 декабря 1996 года в Гамбурге, наш соотечественник нокаутировал мексиканца Фабиана Мезу.

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Всего на счету Владимира 69 поединков и 64 победы, 53 из которых были добыты досрочно.

В разное время украинец владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой в профессиональной карьере Владимир провел против британца Энтони Джошуа в 2017 году.

Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год.

В декабре 2020 года включен в Международный зал боксерской славы.

По словам легендарного украинца, он хочет побить достижение великого американского боксера Джорджа Формана, который вернулся в ринг в 45 лет и завоевал титул чемпиона мира.