Владимир Кличко засветился в спарринге. Фотофакт

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко снова дал повод говорить о своем возможном возвращении на профессиональный ринг. 45-летний украинец похвастался кадрами со спарринга, который он провел на Олимпийский базе под Киевом в Конча-Заспе.

На своей странице в Instagram знаменитый спортсмен показал, как появился на ринге в боксерской амуниции в тренировочном бою против соперника в шлеме. "В этот раз: продолжаю бить буквально", – оставил подпись на английском языке Кличко-младший.

В комментариях сразу же посыпались предложения выйти на ринг против Тайсона Фьюри или Александра Усика. Впрочем, Владимир на одной из фотографий написал: "Вызов принят". Таким образом давая понять, что просто участвует в каком-то челлендже.

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"Заканчивается как-то так", – подписал звездный боксер кадр, на котором атакует соперника.

Напомним, последний на данный момент профессиональный бой Владимир Кличко провел весной 2017 года, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. До этого он уступил по очкам другому британцу – нынешнему чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Усика отреагировали на "организацию" россиянином реванша с Джошуа в Киеве.

Тем временем промоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко.