Появилось видео нокаута Хижняка в бою за "золото" Олимпиады

Украинский боксер средней весовой категории Александр Хижняк не смог завоевать "золото" Олимпиады-2020. В финальном поединке 26-летний Полтавский танк (прозвище боксера) проиграл нокаутом бразильцу Хеберту Соузе.

Бой проходил при тотальном доминировании нашего соотечественника. Александр без проблем забрал первые два раунда, но в третьем случилась настоящая катастрофа. Украинец пропустил встречный левый боковой и был нокаутирован.

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На пути к финалу Олимпиады Хижняк разбил спортсмена из Японии Юито Мориваки (5:0).

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В четвертьфинале уверенно победил доминиканца Седено Мартинеса (4:1), а в полуфинале был сильнее представителя Филиппин Эумира Марсиаля (3:2).

Хижняк является чемпионом мира (2017) и Европы (2019). В 2017-м Александр был признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий.

Получив награду Александр произнес речь на торжественном мероприятии в Сочи на украинском языке.

В послужном списке Хижняка победы на чемпионате Украины U-22, взрослом чемпионате Украины и чемпионате Европы U-22,