Появилось видео, что вытворяли Усик с женой на дне рождении дочки

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик с пафосом отпраздновал 15-летие своего старшего ребенка – Елизаветы. Празднование прошло в тёплой атмосфере и не без звездных гостей.

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На вечеринке выступали певицы Елена Омаргалиева и Надежда Дорофеева с группой.

Дорофеева не только поздравила именинницу, но и подарила яркий концерт, во время которого Александр и его жена Екатерина не сдерживали эмоций и танцевали вместе с гостями.

Поздравляя дочку Усик вспомнил, как Елизавета в детстве стала для него важным мотиватором. Перед Олимпийскими играми в Лондоне она попросила отца привезти золотую медаль – и эта детская мечта, по словам Усика, вдохновила его на победу.

"Я ее очень люблю. Она очень меня стимулировала по жизни. Когда она была маленькой, я был на Олимпийских играх в Лондоне и разговаривали по видеосвязи и она сказал папа привезти мне "золото". Я спрашиваю у Кати: "Кто это ее попросил привести?" - "Никто". В итоге я привез золотую медаль и она принадлежит именно ей", – сказал Усик.

Несмотря на насыщенную программу сама именинница оставалась скромной и немного стеснялась внимания, особенно когда поднималась на сцену и разрезала праздничный торт.

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