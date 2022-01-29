Появилась неофициальная причина смерти Вирчиса

Пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский рассказал, что одной из причин смерти боксера Владимира Вирчиса могли стать финансовые проблемы. По словам Добрянского, Вирчису якобы были должны крупную сумму.

Пресс-секретарь ФБУ отметил, что Владимир был впечатлительным человеком и недавно переболел COVID-19, который также мог наложить отпечаток на его психическом здоровье.

"Сообщалось и о самоубийстве, и о том, что ему задолжали большие деньги. Из-за последнего якобы его и могли убить. Писал у себя в Facebook, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное", – сказал Добрянский в интервью "Сегодня".

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Напомним, что Вирчис был найден мертвым в одном из домов на левом берегу Киева. По информации правоохранительных органов тело бывшего спортсмена обнаружили висящим в петле.

Полиция начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Спустя некоторое время появилась информация, что Вирчис обращался с требованием вернуть долги к Владиславу Мангеру – бывшему главе Херсонского облсовета.

Того вместе с вероятным пособником Алексеем Левиным обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Позже смерть отца прокомментировала дочь Вирчиса - Амина.

​Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

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