Появилась версия, почему Ломаченко не взял флаг Украины после победы над Комми

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии WBA Вячеслав Сенченко предполагает, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не взял флаг Украины по недосмотру своей команды. После победы над ганцем Ричардом Комми Лома развернул в ринге стяг своего родного Белгород-Днестровского.

"Можно ж было бы взять два флага: страны и города. Возможно кто-то из команды пропустил этот момент. Я считаю, что флаг Украины должен был быть. Или два флага, вместе с городом", — сказал украинский полусредневес в эфире Youtube-канала "Два Боковых".

Вячеслав уверен, что если боксер выходит в ринг за границей, то он должен брать флаг своей страны.

"Это же не чемпионат Украины, где каждый представляет свой город. Это бой за звание чемпиона мира. Однозначно, должен был быть флаг Украины у него на плечах", – подытожил экс-чемпион WBA.

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Напомним, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, и стали писать ему на испанском.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, были возмущены также и известные украинцы. Так, Владимир Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.