Поветкина, который собрался вернуться в бокс, отстранили за допинг: что произошло

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин получил временное отстранение от бокса из-за нарушения антидопинговых правил. Россиянина наказали за случай, который произошел еще 25 октября 2014 года – на следующий день после боя с Карлосом Такамом.

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Соответствующие санкции в отношении Поветкина объявило Международное агентство допинг-тестирования (ITA), говорится на официальном сайте организации. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 21 октября нынешнего года, а точная причина отстранения 45-летнего представителя РФ не указывается.

При этом Поветкин свой последний поединок провел в марте 2021 года, когда нокаутом проиграл в реванше британцу Диллиану Уайту. Однако совсем недавно Русский Витязь объявил о намерении вернуться на ринг в ближайшее время.

"Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз", – говорил Поветкин в апреле.

Отметим, что в декабре-2016 Александр попался на употреблении запрещенного вещества остарин и был дисквалифицирован. Интересно, что ITA временно отстранило еще одного российского ветерана – Григория Дрозда. Тот попался на нарушении антидопинговых правил после боя с Кшиштофом Влодарчиком.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин со словами "наш боец" приписал России успехи на профессиональному ринге Александра Усика.

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