Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО) объявил о том, что вскоре возобновит профессиональную карьеру. 44-летний уроженец Курска при этом бросил вызов британцу Диллиану Уайту (30-3, 20 КО), которому он проиграл нокаутом в марте 2021 года в своем последнем поединке.

Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому порталу spb.kp.ru. Русский витязь, как называют представителя страны-агрессорки, который прислуживает диктатору Владимиру Путину и выступает за уничтожение Украины, отметил, что готовится к возвращению на ринг.

"Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз", – сказал Поветкин.

Россиянин за свою карьеру провел 44 боя. В них он добыл 36 побед, 25 из которых нокаутом, трижды проиграл, а еще один поединок свел к ничьей.

Ране Поветкин выразил уверенность в том, что объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) имеет все шансы победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) благодаря высококлассной технике.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин лицемерно назвал украинцев "братским народом" и потребовал от них дружить с россиянами.

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