'После такого понимаешь украинцев'. Поступок Поветкина вызвал бурную реакцию у россиян

Знаменитый российский боксер Александр Поветкин получил множество нелестных отзывов от соотечественников в сети после своего высказывания про чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). Поветкин назвал Александра "русским человеком", объяснив это тем, что ему просто "задурили голову".

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"Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они [украинцы - ред.] сами этого не понимают, им задурили голову", – заявил Русский Витязь.

В ответ российские болельщики стали писать в адрес Поветкина все, что о нем думают.

"Вот после такого понимаешь, почему украинцы так сильно продвигают свой язык", "Я искренне не понимаю почему русские так упорно считают украинцев русскими", "Железная логика! Боксерская!" – стебутся юзеры.

Некоторые обращают внимание, что тезис озвученным Поветкины, является главной темой российских пропагандистских нарративов.

"Это прям квинтэссенция всего происходящего. Поветкин прям корень проблемы выявил. Почему происходит, то что происходит. Не твое дело как в Украине люди себя будут позиционировать, хотят будут считать себя русскими, украинцами, жителями планеты Нибиру, но это их дело кем себя считать, это не дело Поветкина. На каком языке говорить и как говорить", – говорится в комментариях.

Поветкина называют "отбитым персонажем".

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