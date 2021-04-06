Зрозумів, звідки в Усика і Ломаченка риторика про братні народи, – український чемпіон Горуна

Шестиразовий чемпіон України з карате і призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна заявив, що стежить за постами боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка в соціальних мережах.

За словами нашого співвітчизника, Усик і Ломаченко у вільний час вбирають у себе те, що їм кажуть священики РПЦ в Україні (УПЦ МП).

"Є речі, які вони публікують через свої соцмережі. Я це дивлюся й оцінюю. Вони заявляють, що самі ведуть свої акаунти. Як можна адекватно сприймати людину, яка говорить, що від коронавірусу потрібно на дверях намалювати хрестик оливковою олією. І він за це просить вибачення. І каже, що не перевірив інформацію... Що там перевіряти? Вони знялися в тому фільмі. Я подивився і зрозумів, як у них проходить частина часу поза спортом і що на них впливає, звідки у них така риторика – про братні народи, Всевишнього... У них конкретна риторика від батюшок Московського патріархату", – поділився своєю думкою Горуна.

Він вважає, що Усик і Ломаченко потрапили під вплив і самі не розуміють, що відбувається.

"Люди конкретно потрапили під вплив певної структури під приводом релігії, любові до людей. Вони не розуміють, що відбувається. Вони не можуть проектувати свої стосунки з окремими російськими спортсменами на відносини між країнами. Якщо йде війна, то йде війна. Про які братні народи можна говорити... Ми різні народи. Ми – один народ, вони – інший", – підсумував український чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горуна зізнався, що відчуває відразу до Усика та Ломаченка.