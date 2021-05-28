Половина Ломаченко: соперник Лопеса рассказал о фарте Теофимо в бою с украинцем

Американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) повезло выиграть бой за звание абсолютного чемпиона мира у Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Наш соотечественник из-за долгого простоя не был похож сам на себя.

Такое мнение выразил будущий соперник Лопеса-младшего австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО). По его словам, американец не был убедительным в поединке против украинца, несмотря на то, что тот очень пассивно провел первую половину боя, пишет vringe.com.

"Ломаченко не выбрасывал достаточное количество ударов в первых шести раундах, я буду действовать против Лопеса намного лучше. Ломаченко отсутствовал 400 дней, и в ринге на самом деле был не он, там была всего половина Ломаченко. И Лопесу повезло в этом очень близком поединке. Я увидел множество изъянов в его боксе, и 19 июня я ими воспользуюсь", – сказал Камбосос.

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Отметим, что бой Лопес – Камбосос состоится 19 июня. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира ва легком весе. В свою очередь Ломаченко 26 июня подерется с представителем Японии Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко заявил, что после многочисленных просмотров боя с Лопеса пришел к выводу, что он завершился вничью.

В ответ Теофимо назвал смешными слова украинца и пообещал нокаутировать его в реванше, если тот состоится.