Покажут ли в Украине реванш Усик – Фьюри: появился официальный ответ

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник будет защищать пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Видео дня

Эпичное противостояние состоится в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Время начала – 01:30 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.

Увидеть повторный поединок украинские любители бокса смогут благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Эр-Рияда будет организован на его канале "Megogo Гонг". Он входит в подписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Также в день боя будет запущен поп-ап канал в разделе "Телевидение" видеоплатформы. По традиции показ боя будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Напомним, что в мае Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона. Однако после поединка ему пришлось отказаться от титула Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщал OBOZ.UA, перед реваншем Александра Усика и Тайсона Фьюри произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Александр снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Тайсона практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на соотечественнике и его возможностях побить украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!