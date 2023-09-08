По Ломаченко, который покинул Украину, приняли важное решение

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет свой следующий бой с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO). При этом поединок будет организован не в США, а на родине бывшего обладателя всех поясов легкого дивизиона, вероятно, в Мельбурне.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans сообщил промоутер Боб Арум, чья компания Top Rank занимается делами украинца. Представитель нашего соотечественника напомнил, что Ломаченко взял паузу в выступлениях после спорного поражения от Девина Хэйни (30-0, 15 КО) в мае нынешнего года.

"Ломаченко считает, что его обокрали в бою с Хэйни. И вокруг этого поединка было много споров, много дебатов о том, кто же его выиграл. Вы знаете, что он взял небольшой отпуск. Сейчас мы думаем над тем, чтобы организовать ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", – сказал Арум.

Отметим, что Камбосос и Ломаченко могли подраться еще в минувшем году, но украинец отказался от боя из-за полномасштабного вторжения РФ. После этого австралиец поддержал Василия и всю нашу страну.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение, полностью его понимаю и молюсь за тебя и твою страну Украину. Пожалуйста, береги себя. Как только я вытру пол Девином, мы устроим с тобой этот бой между двумя настоящими чемпионами. Пусть бог благословит тебя", – писал Джордж в марте 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко покинул Украину и отправился в Грецию. Болельщиков также возмутило, что боксер посетил поединок Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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