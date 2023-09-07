Ломаченко улетел из Украины и показал, что с ним происходит. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) улетел из Украины в Грецию. У себя в Instagram, 35-летний боксер выложил фотографию, где довольный позирует с монахом на фоне монастыря святого Пантелеймона - российского мужского монастыря на Святой горе Афон.

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Под фотографией Лома процитировал большой отрывок из Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки про то, что "всякий христианин имеет власть целить недуги, не чужие, а свои и не телесные, а душевные".

В тексте рассказывается, что если ты сможешь помочь себе, то тогда возможно Господь даст тебе силу исцелять других.

"Но твое дело - над собою трудиться: на это уж ты избран; прочее же в руках Божих. Смиряющийся возносим бывает", – цитирует Ломаченко одну из главных книг Нового Завета.

В комментарии к Василию традиционно пришли российские поклонники, устроив настоящую вакханалию.

Отметим, что Афон – одно из любимых мест Ломаченко. В июне после своего боя с абсолютным чемпионом Девином Хэйни (30-0, 15 КО) 35-летний уроженец Белгорода-Днестровского отправился также в Грецию, выложив несколько фотографий из монастыря на Святой горе.

Также Ломаченко посетил российский монастырь на Афоне за день до начала полномасштабного вторжения.

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