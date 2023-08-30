'Трех детей нет. Может, инвалидность?' На Ломаченко, уехавшего из Украины, набросились в соцсетях. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) попал под жесткий обстрел в социальных сетях после фотографии на поединке Александра Усика. В кадре Ломаченко на фоне украинского флага болеет за своего друга и кума в бою против Даниэля Дюбуа.

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36-летний уроженец Белгород-Днестровского вместо одобрительных комментариев получил порцию хейта за все свои пророссийские высказывания. Также украинских любителей бокса заинтересовало, на каких основаниях Лома выехал из страны во время военного положения.

"Еще вопрос, под каким предлогом он пересек границу? Потому что это не участие в спортивных мероприятиях, троих детей нет. Может, инвалидность?" – стебутся пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) на арене в польском Вроцлаве досрочно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Василий Ломаченко у себя в социальных сетях лаконично прокомментировал победу Александра, ограничившись четырьмя словами.

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