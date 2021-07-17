Питер Фьюри предупредил Джошуа об опасности Усика

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) является серьезной угрозой для чемпиона Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Поединок, который намечен на сентября, не станет для британца легкой прогулкой.

Такое мнение в комментарии Sky Sports выразил тренер Питер Фьюри. Он отметил, что два боя, которые Усик провел в супертяжелом весе, сделали его опасным противником.

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"Это не будет легкая прогулка. Забудьте о крузервейте. Этот парень провел два поединка в супертяжах, он освоился и поднялся в весе. Усик – серьезный супертяж и большой талант, поэтому это будет хороший бой. Он может нанести большой вред, он серьезная угроза для Джошуа. Усик – точный ударник. С нетерпением ожидаю этого поединка", – сказал дядя и бывший тренер британского чемпиона Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Напомним, Усик и Джошуа должны подраться 25 сентября в Лондоне. Изначально Энтони должен был сразиться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали в третий раз выйти в ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО). Бой был назначен на 24 июля, но был отложен до октября из-за коронавируса в команде британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал историческим будущий поединок против Джошуа. Представитель боксера также рассказал о необычном пункте в контракте на бой.

Ранее сам Усик пожаловался на трудности в боксе из-за украинского гражданства. Он также сравнил ситуацию в супертяжелом дивизионе с украинской политикой.